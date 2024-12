Farciarz Gilmore 2 ma zwiastun. Sequel popularnej komedii rusza z promocją

fot. Netflix

Netflix sprawił fanom Adama Sandlera świąteczny prezent! Platforma streamingowa, która wyprodukowała film Farciarz Gilmore 2, opublikowała pierwszy teaser, prezentujący widzom sceny z nadchodzącej kontynuacji popularnej komedii. Teaser jest powiązany z okresem świątecznym, dlatego promocja została zaplanowana właśnie na ten czas. Adam Sandler powraca w głównej roli – przypomnijmy, że hit z 1996 roku uczynił z niego gwiazdę.

Farciarz Gilmore 2 – teaser

Zobaczcie pierwsze sceny z kontynuacji!

Farciarz Gilmore 2 – co wiemy?

Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt pocieszająca, ponieważ o fabule nadal wiadomo bardzo niewiele. Pierwszy teaser również nie rozwiewa tych wątpliwości. Możemy być jednak pewni, że pojawią się nawiązania do pierwszej części oraz elementy budujące nostalgię, co można dostrzec już w zapowiedzi. W zwiastunie ponownie widzimy Shootera McGavina, w którego wciela się Christopher McDonald.

W obsadzie znaleźli się także Julia Bowen (miłość Gilmore’a) i Dennis Dugan. Dołączyli do nich Ben Stiller, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Nick Swardson, Benny Safdie, Scott Mescudi oraz wrestler Jacob Friedman.

Reżyserem filmu jest Kyle Newacheck, a za scenariusz odpowiadają Tim Herlihy i Adam Sandler – ten sam duet pracował nad pierwszą częścią.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2025 rok w Netflixie.