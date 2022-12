Wychowane przez wilki i inne. Kolejne seriale znikną z HBO Max - znamy powody

HBO Max

Jakiś czas temu portal Deadline podał informację, że dwa głośne tytuły produkcji HBO zostaną usunięte na zawsze z platformy HBO Max. Chodzi o seriale Westworld oraz Nierealne. Wynika to z czystek korporacji Warner Bros. Discovery, która ma na celu obniżenie kosztów. W przypadku obu tych produkcji, plan zakłada wrzucenie ich do innych platform należących do korporacji. Według Deadline prawdopodobnie będzie to dostępne na nabierającym popularności rynku kanałów FAST, czyli czegoś, co jest połączeniem telewizji z VOD. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie oba tytuły znikną z serwisu, ale wiadomo na pewno, że nigdy już do niego nie wrócą.

Teraz branżowe portale podają, że los ten spotka kolejne produkcje HBO. Wśród nich są Wychowane przez wilki (serial produkowany przez Ridleya Scotta) oraz FBoy Island, Legendy voguingu i Miłość ponad czasem. WBD twierdzi w nowym raporcie, że łączne koszty restrukturyzacji i utraty wartości związane z fuzją WarnerMedia-Discovery wyniosą od 4,1 mld do 5,3 mld dolarów. Potrzebne są zatem ruchy, które umożliwią zmniejszenie kosztów w niedalekiej przyszłości. Decyzja firmy o przeniesieniu części swoich produkcji do zewnętrznych serwisów streamingowych ma na celu "strategiczną ocenę, jak najlepiej zmaksymalizować odbiorców i możliwości monetyzacji swoich treści." Część tego ruchu doprowadzi ostatecznie do stworzenia przez Warner Bros. Discovery własnego serwisu FAST, choć dodatkowe szczegóły zostaną udostępnione dopiero w 2023 roku.

W ostatnich dniach podjęto też decyzję o skasowaniu i usunięciu serialu Minx, a także wyrzuceniu do kosza produkcji zatytułowanej Kroniki Gordity. Dowiadujemy się jednak, że zdjęcia do 2. sezonu w przypadku tej pierwszej produkcji kontynuowane są mimo tego, że serial został anulowany przez HBO. Dla produkcji w tym momencie szukany jest nowy dom. Podobny los spotka pierwszą oryginalną produkcję HBO Max pod tytułem Love Life, która została skasowane i zostanie usunięta z serwisu.