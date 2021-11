Killing Eve: Jodie Comer komentuje decyzję o zakończeniu serialu

fot. BBC America

Wcielająca się w serialową Villanelle, Jodie Comer, skomentowała rozwój swojej bohaterki na przestrzeni lat: ''Spędziłam z nią cztery lata, więc czuję, że mam naprawdę dobre wyczucie tego, kim się stała. Producenci zawsze jasno dawali do zrozumienia, że chcą mojego wkładu i nieograniczonych pomysłów. Nigdy, przenigdy nie chcieliśmy, aby jakość historii spadła poprzez kontynuowanie jej, ze względu na chciwość czy jakikolwiek inny powód. Wydaje mi się, że teraz doszliśmy do takiego punktu, w którym możemy naprawdę skupić się na zakończeniu”.

Mimo, iż decyzja o zakończeniu serialu wydaję się już przesądzona, niewykluczone, że thriller może kiedyś doczekać się spin-offu, przedstawiającego indywidualne przygody znanych bohaterów z zupełnie nowej perspektywy. Powieść Codename Villanelle autorstwa Luke'a Jenningsa, na której produkcja została oparta, zawiera bowiem elementy historii, które można opracować na potrzeby przyszłych wątków.

Dan McDermott, prezes AMC Networks, nie wykluczył powstania spin-offowej serii: ''Killing Eve eksplodowało w popkulturze, przyciągając oddanych i zaangażowanych fanów od pierwszego odcinka. Wspaniała adaptacja Phoebe Waller-Bridge, niezapomniane postacie ożywione przez Sandrę Oh i Jodie Comer, a także cała obsada, wraz z naszymi partnerami z Sid Gentle Films, zafundowała przejażdżkę jedynym w swoim rodzaju roller- coasterem, który zapierał nam dech w piersiach. Nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni za niezwykłe talenty i starania wszystkich zaangażowanych i z niecierpliwością czekamy na to, co z pewnością będzie niezapomnianym ostatnim sezonem oraz odkrywanie potencjalnych rozszerzeń tego fascynującego wszechświata.''

Niedawno spytana o to, czy wystąpi w ewentualnym spin-offie, Jodie Comer odpowiedziała: ''W żadnym wypadku nie brałam udziału w żadnych rozmowach.''