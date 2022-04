Killroy Was Here - horrorowa antologia Kevina Smitha zostanie wypuszczona jako NFT

fot. youtube.com

Nowy projekt Kevina Smitha, komediowo-horrorowa antologia zatytułowana Killroy Was Here, będzie pierwszym filmem w historii wypuszczonym jako NFT. Zainteresowani tą produkcją będą mogli nabyć jeden z 5555 tokenów, w których skład, poza samym filmem, będzie wchodził również zakulisowy materiał oraz ścieżka z komentarzem. Będą one dostępne na platformie Legendao i ma być to jedyny sposób dystrybucji. Na ten moment nie ma bowiem żadnych planów, by produkcja ta pojawiła się również w kinach czy na platformach streamingowych.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1511702350507003909

W obsadzie Killroy Was Here są m.in. Ryan O'Nan, Harley Quinn Smith, Azita Ghanizada, Chris Jericho, Ralph Garman i Betty Aberlin. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu, który opublikowano w 2020 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.