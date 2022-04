The Last of Us - zobaczcie nowe zdjęcie z planu. To scena dobrze znana fanom gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. SIE

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu serialu The Last of Us. Towarzyszący mu opis sugeruje, że kręcono tam jedną ze scen, którą powinni kojarzyć fani gry. Mowa o zasadzce, w wyniku której samochód prowadzony przez Joela, uderza w budynek, a bohaterowie zmuszeni są do brutalnej walki o przeżycie.

Pod zdjęciem opublikowanym na profilu The Last of Us Updates na Twitterze można znaleźć sporo komentarzy podekscytowanych fanów. Wspomniana scena z gry cieszy się bowiem dużą popularnością z uwagi na mnóstwo trzymającej w napięciu akcji. Miłośnicy gry liczą, że podobnych wrażeń dostarczy również nadchodzący serial.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1511170100979810314

W obsadzie The Last of Us są m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett, a za sterami serialu stoją Craig Mazin i Neil Druckmann. Niestety jak na razie nie wiadomo nic na temat planowanej daty premiery tej produkcji.

