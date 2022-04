The Wilds - zwiastun 2. sezonu serialu Amazona. Wyspa skrywa jeszcze więcej tajemnic

Fot. Materiały prasowe

Amazon Prime Video opublikowało zwiastun do 2. sezonu The Wilds. Produkcja opowiada o grupie nastoletnich dziewcząt, które utknęły na bezludnej wyspie po katastrofie lotniczej. Jednak niektóre rzeczy wskazują na to, że nie wydarzyło się to przypadkowo.

W zapowiedzi mamy dowód na to, że tak jak sugerował finał nie są tam same. Trailer 2. sezonu The Wilds pokazuje ocalałych chłopaków, którzy są poddawani identycznemu eksperymentowi społecznemu, co znane nam bohaterki. Widzowie będą mogli przekonać się, w jaki sposób przetrwali i ewoluowali. A także co się stanie, gdy dwie grupy wreszcie się spotkają.

The Wilds - zwiastun 2. sezonu serii Amazon Prime Video

Przypominany, że choć bohaterki The Wilds dowiedziały się, że nie są na wyspie przypadkowo, to wciąż nie znają drogi ucieczki. W 2. sezonie ich jedynym zmartwieniem nie będzie jednak tylko to, jak wydostać się z tego miejsca. Zaczynają słyszeć dziwne dźwięki, które sugerują, że nie są same.

The Wilds - premiera 2. sezonu 6 maja na Amazon Prime Video.