Kim jest Marrok? Star Wars: Ahsoka daje odpowiedź i zaskakuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Kim jest Marrok? Do 4. odcinka wszyscy fani Gwiezdnych Wojen oglądający serial Gwiezdne Wojny: Ahsoka zadawali sobie to pytanie i tworzyli teorie. Padały spekulacje, że to Ezra Bridger, Jacen Syndulla, Bariss Offee, a nawet Galen Marek z gry Star Wars: The Force Unleashed. Co na to twórca serialu Dave Filoni? Okazuje się, że tożsamość tej postaci nigdy nie miała żadnego znaczenia fabularnego.

Star Wars: Kim jest Marrok?

Marrok stanął do bezpośredniej walki na miecze świetlne z Ahsoką Tano i przegrał. W pewnym momencie Ahsoka zadaje mu śmiertelne obrażenia, z których nagle wychodzi tajemniczy zielony dym. Jakby z niego Marrok był zrobiony. A potem on zniknął. Co to tak naprawdę oznacza?

Fani Star Wars wiedzą doskonale, że to klarowna odpowiedź na jego temat: Marrok jest bowiem efektem manipulacji magią Nocnych Sióstr z Dathomiry. A wiemy, że czarny charakter Morgan Elsbeth jest Nocną Siostrą, których magia jest związana z Mocą, ale działa na innych zasadach, niż to, co mogli robić Jedi i Sithowie. Wiele na ten temat dowiedzieli się gracze bawiący się w grze Star Wars Jedi: Upadły zakon. Tam poprzez magię Nocnych Sióstr zabici Nocni Bracia byli wskrzeszeni jako wojownicy zombie. Tutaj też widzieliśmy podobny zielony dym. Marrok więc był tworem Elsbeth i niczym więcej.

