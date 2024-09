Chcieliśmy go w WandaVision, a dostaliśmy w To zawsze Agatha. Odegra ważną rolę w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

W nowym odcinku serialu To zawsze Agatha wreszcie wspomniano o Mefisto. Wcześniej, gdy trwała emisja WandaVision, spekulowano, że to on będzie głównym złoczyńcą. Choć była to jedna z najpopularniejszych teorii, okazała się nieprawdą. Wiele osób było zawiedzionych, że stracono szansę, by wprowadzić słynnego komiksowego antagonistę Marvela do MCU. Wygląda jednak na to, że choć ze sporym opóźnieniem, to wreszcie fani dostali to, czego chcieli.

Fot. Marvel

Mefisto odegra ważną rolę w MCU?

Jennifer Kale w trzecim odcinku To zawsze Agatha powiedziała Nastolatkowi, że nie powinien ufać Agacie. Zdradziła mu, że według plotek zamieniła swoje dziecko na Darkhold, a jej syn, Nicholas Scratch, może być obecnie demonem albo agentem Mefisto. Właśnie w ten sposób padło imię słynnego złoczyńcy.

Jac Schaeffer, showrunnerka To zawsze Agatha i WandaVision, w rozmowie z portalem Total Film postanowiła skomentować wprowadzenie w ten sposób Mefisto.

Same fanowskie teorie nie zawierają informacji na temat rzeczy, które robię ja czy Marvel. Bardziej chodzi o to, że lubię zastanawiać się nad tym, co przyciąga ludzi. Na przykład, co ich interesuje? I czy jest to tym, co interesuje mnie? To właśnie wtedy czuje, że ja i mój zespół odnosimy sukcesy - gdy możemy znaleźć tę rzecz, która nas ekscytuje i pobudza kreatywność, ale ma także taki sam efekt na fanów.

Z kolei na łamach Entertainment Weekly dodała:

W przypadku tych seriali, często jest pokazywane coś, co jest jednocześnie żartem, jak i mrugnięciem okiem w stronę widza, ale tak naprawdę pod tą warstwą skrywa się coś poważniejszego. Jak wiemy, Mefisto to postać, która jest bardzo uwikłana w historię Agathy. Oczywiście, oglądalność musi być, ale my po prostu uwielbiamy w ten sposób bawić się z widzami

Choć na razie pojawiła się tylko wzmianka o Mefisto, jest duża szansa na to, że skoro potwierdzono jego istnienie w MCU, odegra ważną rolę w przyszłości. Bohater jest ściśle związany z komiksową historią Agathy i Scarlet Witch. W dodatku wszystkie najnowsze doniesienia wskazują na to, że Marvel Studios pragnie przywrócić Wandę do gry i uczynić ją jedną z kluczowych postaci. Trudno sobie wyobrazić, by zrobili to właśnie bez Mefisto. Co sądzicie?

Omówienie wprowadzenia Mefisto i wszystkiego, co wydarzyło się w nowym odcinku To zawsze Agathy, znajdziecie w tej recenzji.

