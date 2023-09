Kingpin wróci do MCU w serialu Echo? Sugeruje to oficjalny opis fabuły pierwszego odcinka

Marvel/Disney+

Coraz więcej wskazuje na to, że w serialu Echo Kingpin wróci do MCU. Przypomnijmy, że postać Wilsona Fiska w Kinowym Uniwersum Marvela po raz pierwszy i zarazem ostatni widzieliśmy w produkcji Hawkeye - Maya Lopez celowała do niego z broni, lecz nie pokazano nam, czy kula faktycznie trafiła w ciało złoczyńcy. W trakcie zeszłorocznego wydarzenia D23 uczestnikom zaprezentowano natomiast fragmenty Echo; Kingpin w bandażu mówił w nich do Lopez: "Minęło sporo czasu".

Powrót Fiska sugeruje także właśnie zamieszczony w sieci, oficjalny opis fabuły pierwszego odcinka przyszłorocznego serialu MCU:

Marvel Studios przedstawia produkcję Echo, w której Maya Lopez stara się na nowo odkryć swoje korzenie rdzennych Amerykanów, jednocześnie zastanawiając się nad aspiracjami w świecie przestępczym, w którym została następczynią brutalnego Wilsona Fiska, znanego także jako Kingpin. W pierwszym odcinku serialu lepiej poznamy Mayę Lopez i jej zmagania.

Echo ma zadebiutować na platformie Disney+ w styczniu przyszłego roku.