Marvel - najpotężniejsze postacie filmów i seriali MCU. Zmierzono poziom ich mocy; Thanos poza podium

Marvel/Disney+

Tak, przyznajemy się do winy: od kilku dobrych lat systematycznie bombardujemy Was kolejnymi rankingami przedstawiającymi najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Kinowego Uniwersum Marvela. Ten aspekt MCU, choć powtarzany aż do znudzenia i ogrywany w ramach niezliczonych aktualizacji, cieszy się wśród Was olbrzymim zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że poświęcone rzeczonej tematyce treści po dziś dzień są jednymi z najczęściej czytanych w całej historii naszego serwisu.

Teraz mamy dla Was jednak nie lada gratkę: zestawienie najpotężniejszych postaci MCU, którego autor - zawodowo zajmujący się statystyką youtuber - podjął się próby oszacowania poziomu mocy wszystkich najistotniejszych bohaterów i złoczyńców filmowo-serialowego uniwersum Marvela. Skala potęgi została zawarta w przedziale od zera do nieskończoności; twórca rankingu brał pod uwagę następujące czynniki: siłę fizyczną, wytrzymałość, zdolności w walce jeden na jeden i umiejętności w typie korzystania z magii czy nowoczesnych technologii.

Czołówka rankingu nie powinna Was zaskoczyć - pokrywa się ona mniej więcej z naszym zestawieniem, które dla porównania zamieszczamy poniżej. W obu przypadkach najwięksi złoczyńcy MCU, Thanos i Kang, znaleźli się poza podium.

Najpotężniejsze postacie filmów i seriali MCU - nowy ranking z poziomem mocy (miejsca od 113. do 51.)

113. Baby Groot - ogólny poziom mocy: 5

Najpotężniejsze postacie filmów i seriali MCU - nowy ranking z poziomem mocy (miejsca od 50. do 1.)

50. Namor - 7000

Najpotężniejsze postacie Kinowego Uniwersum Marvela - nasze zestawienie z maja br.

40. Mary MacPherran aka Titania - katalog jej mocy jest bardzo podobny jak w przypadku She-Hulk; Titania obdarzona jest więc niewyobrażalną, jedną z największych w uniwersum siłą fizyczną, pozwalającą jej mierzyć się z najpotężniejszymi postaciami. Do tego dochodzi nadludzka wytrzymałość i niezwykle wyostrzone zmysły.