Kino powraca w 2021 roku. Gwiazdy zapraszają do oglądania poza domem

fot. materiały prasowe

55% kin w USA jest otwarta, a plany na kolejne są w toku. Dzięki masowemu szczepieniu na terenie Stanów Zjednoczonych wszyscy mają nadzieję, że rzeczywistość kinowa będzie powoli wracać do normy.

Na pierwszy w promocji wysuwa się Vin Diesel, który opublikował wideo z górnolotnymi tekstami o powrocie do kin i dlaczego jest to tak bardzo magiczne doświadczenie. Oczywiście zrobiono to w ramach promocji widowiska Szybcy i wściekli 9, którego sceny pojawiają się w filmiku. Jest tam również nowe ujęcia rakietowego samochodu, którym bohaterowie polecą w kosmos.

Następnie Ryan Reynolds opublikował filmik w takim samym tonie o tym, że oglądania w kinie jest jedynym w swoim rodzaju wyjątkowym doświadczeniem. W wideo występuje Matthew McConaughey, a sceny pochodzą z różnych filmów. Bardziej skupiono się na rozmowach z pracownikami kina.

Zobaczcie oba filmiki promocyjne:

Przypomnijmy, że na obecną chwilę nie ma dokładnej daty otwarcia kin w Polsce. Pozostają one zamknięte jak w innych krajach Europy. Być może 28 kwietnie poznamy datę.