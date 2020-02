Kirk Douglas zapisał cały swój majątek na cele charytatywne

Kirk Douglas, legenda kina, aktor z czasów Złotej Ery Hollywood, zmarł w wieku 103 lat. W swojej karierze trzykrotnie był nominowany do Oscara za Champion, Lust for Life oraz The Bad and The Beautiful. Został również uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości - nagrodę odebrał w 1996 roku. Wystąpił w prawie 100 filmach, z których wiele to klasyki kina, na zawsze zapisane w kartach historii.

Aktor przez całe swoje życie zgromadził ogromną fortunę. Jak się okazuje, ogromny majątek (61 milionów dolarów, czyli ponad 241 milionów złotych) przekazał na cele charytatywne: część kwoty na prywatną szkołę sztuk wyzwolonych w wiosce Canton w hrabstwie St. Lawrence w stanie Nowy Jork (uniwersytet ma zafundować stypendium dla osób z ułomnościami i należących do mniejszości). Kolejną część na Świątynię Synaju w Westwood, do której uczęszczał, a także szpital dziecięcy w Los Angeles. Dofinansowanie otrzyma również Kirk Douglas Theatre w Culver City. Budynek zostanie odrestaurowany i przeznaczony na występy na żywo. Pozostałą kwotę rozdysponuje Fundacja Douglas.

Jego rodzina nie została ujęta w testamencie, lecz nie jest raczej zdziwiona tą decyzją - legendarny aktor przez całe życie angażował się w pomoc innym. Jego syn, Michael, został zresztą wyceniony na 300 milionów dolarów.