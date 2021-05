Klangor - siódmy odcinek już 7 maja w CANAL+ Online

Marcin Makowski

Klangor dobiega końca. Czas na siódmy i zarazem przedostatni odcinek serialu, więc można liczyć na ogrom emocji, napięcia i już pierwsze konkretne odpowiedzi na pytania. Nie zdziwimy się, jeśli odcinek zakończy się w kulminacyjnym momencie, by zostawić najlepsze na finał. W końcu cliffhanger to podstawa dobrych seriali, więc ucięcie wątku, gdy emocje sięgają zenitu to coś, co fani dobrych produkcji liczą.

Premiera 7. odcinka Klangora już dziś, 7 maja 2021 roku w serwisie CANAL+ Online, na stronie canalplus.com oraz na antenie CANAL+.

W obsadzie możemy zobaczyć takich aktorów jak Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Klangor - o czym serial?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

Klangor - zwiastun