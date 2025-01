Baron i Czarny Świt: premiery polskich mocnych kryminałów

Initium

Pierwszą książką, która dzisiaj ukazała się nakładem wydawnictwa Initium, jest Czarny Świt. Powieść ta jest debiutem Urszula Kusz-Neumann, ale nie wyczujecie tego podczas lektury.

Autorka kreuje wielowątkową historię, która rozpoczyna się od zwłok znalezionych na progu jednego z domów w niewielkiej miejscowości, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Mroczne sekrety, prywatne śledztwo, historia sięgająca kilkadziesiąt lat wstecz, burzliwe rodzinne relacje... to, i wiele więcej znajduje się na kartach Czarnego Świtu.

Drugą powieścią, która ma dzisiaj premierę, jest Baron autorstwa Krzysztofa Jóźwika. W tej historii powracają bohaterowie znani z jego wcześniejszych książek, ale samej fabule bliżej jest do thrillera niż klasycznego kryminału. Akcja powieści koncentruje się na narkotykowym interesie dwóch braci - zarówno ich działalności, jak i działaniach policji próbującej rozwikłać brutalne zbrodnie popełnione w Puławach i okolicach. W Baronie nie zabraknie gangsterskich porachunków, bestialskich tortur i zagadek do rozwikłania.

Baron - opis i okładka książki

Znalezione w wodzie okaleczone zwłoki młodej kobiety dają początek kolejnemu śledztwu Ewy Jędrycz i Huberta Zaniewskiego, puławskich policjantów, którym przyjdzie się tym razem zmierzyć z wyjątkowo brutalnym i przebiegłym zabójcą.

Pozornie niezwiązane ze sobą zagadkowe zbrodnie zdają się łączyć w zaskakujący wzór, prowadzący do szanowanych puławskich biznesmenów. Czy to możliwe, że ich interes skrywa coś o wiele mroczniejszego?

Porachunki gangów narkotykowych, krwawe wendety, sadystyczne zbrodnie i osobiste problemy śledczych.

Krzysztof Józwik, autor bestsellerowych kryminałów, powraca z kolejną opowieścią, w której obnaża najczarniejsze strony ludzkiej natury.

Czarny Świt - opis i okładka książki

W lutową noc 2007 roku spokojna wieś Uboże staje się sceną brutalnego morderstwa. Młoda kobieta, z kartką zapisaną wersetami z hymnu sybiraków w dłoni, zostaje znaleziona martwa pod domem komisarza Rafała Hanzy i jego siostry Wiktorii. Skonfliktowane rodzeństwo, zmuszone do współpracy, wraca do miejsca, które skrywa mroczne sekrety.

Wciągnięci w śledztwo przez miejscowego komendanta Witolda Balickiego, Rafał i Wiktoria odkrywają, że klucz do rozwiązania zagadki tkwi w wydarzeniach z czasów deportacji ich rodziców na Wschód. Rodzinne tajemnice zaczynają wychodzić na jaw, a przeszłość zdaje się jeszcze bardziej przerażająca niż obecne wydarzenia.

Czarny świt to pełen napięcia, tajemnic i rodzinnych dramatów thriller, gdzie każde kłamstwo i każda decyzja z przeszłości mają swoje konsekwencje w teraźniejszości, a wewnętrzne demony mogą zniszczyć to, co najważniejsze. Przeszłość rzuca długi cień, a prawda bywa straszniejsza niż najgorsze kłamstwo.