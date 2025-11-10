Reklama
W planach był animowany prequel o Kobiecie Kot. Dlaczego go skasowano?

Nie tylko Batgirl została skasowana z powodu decyzji Davida Zaslava. Okazuje się, że w produkcji był film animowany o młodej Kobiecie Kot. Co się stało z tym projektem?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  film 
Catwoman
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Batman fot. Warner Bros. Pictures
DC Film News w serwisie X zaprezentowało ciekawe informacje na temat rzekomego anulowanego projektu z Kobietą Kot w roli głównej. Z tych informacji można wywnioskować, że całość dotyczyła wersji postaci Zoe Kravitz, która zadebiutowała w Batmanie Matta Reevesa. Za produkcję filmu kierowanego bezpośrednio do HBO Max miałoby być odpowiedzialne Swaybox Studios, które jest już wyznaczone do stworzenia Dynamic Duo, czyli produkcji opowiadającej o przygodach dwóch Robinów - Dicka Graysona i Jasona Todda. Swaybox stawia na wyjątkowy styl animacji, który odróżnia to studio od pozostałych - technika łączy w sobie kukiełki, efekty specjalne i elementy live action.

Marvel wyciął i przerobił wielką część Fantastycznej Czwórki. Nawet kompozytor był zdumiony

Co wiadomo o anulowanym projekcie z Kobietą Kot?

  • Swaybox Studios było już w trakcie trzymiesięcznej produkcji, gdy zdecydowano się na skasowanie filmu. Stało się to w 2022 roku.
  • Historia miałaby opowiadać o młodej Selinie Kyle, a zatem podobnie do Dynamic Duo, które skupi się na Robinach, gdy byli jeszcze pomocnikami Batmana.
  • Arthur Mitnz z ramienia Swaybox rzekomo (link do wywiadu nie działa) powiedział: "Dostaliśmy zielone światło na projekt dla HBO Max. To był film pełnometrażowy o Kobiecie Kot jako dziecku."
  • Za anulowanie filmu odpowiedzialny był David Zaslav, który skasował też 41 innych projektów, nad którymi pracowano.

Zeszło się to w czasie z decyzją Davida Zaslava o cięciu kosztów. Warner Bros. Discovery produkowało zbyt dużo treści przeznaczonych na streaming, przez co cierpiały finanse całego studia. Zaslav zdecydował się na cięcie kosztów - ofiarą tego był również streamingowy film o Batgirl, który pomimo ukończonych zdjęć nigdy nie wyszedł na światło dzienne.

Źródło: comicbookmovie.com

