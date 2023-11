Kod 8: część 2 - teaser filmu sci-fi Netflixa. Amellowie znowu w akcji!

fot. Netflix

Kod 8: część 2 to sequel filmu z 2019 roku, który trafi na platformę Netflix. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że w świecie, w którym 4% populacji rodzi się z supermocami i jest nadzorowane przez zaawansowane technologicznie roboty, były więzień łączy siły ze wzgardzonym bossem narkotykowym, aby chronić młodą dziewczynę przed skorumpowanym sierżantem policji. Produkcję wyreżyserował Jeff Chan, który również napisał scenariusz wraz z Jessem LaVercombem, Sherren Lee oraz Chrisem Parem.

W sieci pojawił się zwiastun drugiej części Kodu 8, w której do swoich ról powrócili Stephen Amell i Robbie Amell. W obsadzie są również Jean Yoon, Aaron Abrams, Sirena Gulamgaus, Alex Mallari Jr., Jane Moffat, Moe Jeudy-Lamour i Natalie Liconti. Premierę filmu Kod 8: część 2 zaplanowano na 2924 rok.

Kod 8: część 2 - zwiastun

Kod 8: część 2 - plakat

Kod 8: część 2 - fabuła

W tym sequelu „Kodu 8” Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem (Stephen Amell). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King (Alex Mallari Jr). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia?