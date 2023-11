Kod 8: część 2 - Robbie Amell o filmie. Kiedy premiera?

fot. Netflix // TUDUM // Jeff Chan // Alex Disenhof

Reklama

Kod 8: część 2 jest kontynuacją filmu z 2019 roku, w której do swoich ról powracają Robbie Amell i Stephen Amell. Ten pierwszy w rozmowie z serwisem The Direct powiedział, że druga część jest niesamowita i nie może się doczekać, gdy ludzie ją zobaczą. Dodał, że na razie Netflix tylko pokazał teaser, a pełny zwiastun pojawi się w niedalekiej przyszłości. Dodał, że film trafi na platformę na początku 2024 roku.

Jestem niezwykle dumny z pierwszego filmu. Zebraliśmy masę pieniędzy w ramach crowdfundingu. Udało nam się to; zawdzięczamy to przyjaciołom i rodzinie. Netflix bardzo się zaangażował. Mówili: "Chcemy, żebyście zrobili to w taki sam sposób, jak za pierwszym razem". I pozwolili nam naprawdę kontrolować tworzenie filmu z przyjaciółmi i rodziną.

Reżyserem produkcji jest Jeff Chan, który także napisał scenariusz wraz z Jessem LaVercombem, Sherren Lee oraz Chrisem Parem. W obsadzie są również Jean Yoon, Aaron Abrams, Sirena Gulamgaus, Alex Mallari Jr., Jane Moffat, Moe Jeudy-Lamour i Natalie Liconti.

Kod 8: część 2 - zdjęcia

Kod 8: część 2

Kod 8: część 2 - fabuła

W tym sequelu „Kodu 8” Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem (Stephen Amell). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King (Alex Mallari Jr). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia? [opis Netflixa]