Kod zła jednym z najlepszych horrorów 2024 roku? Nowy film z Nicolasem Cagem porównany do Milczenia owiec

fot. materiały prasowe

Reklama

Kod zła to najnowszy horror z Nicolasem Cagem, który już tego lata trafi do kin. Niedawno odbył się pokaz przedpremierowy dla amerykańskiej prasy, po którym recenzenci mogli opublikować swoje pierwsze wrażenia na Twitter/X. Wynika z nich, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych przedstawicieli horrorów w tym roku. Produkcja ma być prawdziwie przerażająca i trzymająca w napięciu. Nicolas Cage i Maika Monroe dają popis swoim aktorskim umiejętnością, tworząc ciekawe i niejednoznaczne postacie. Kod zła niektórym spodobał się do tego stopnia, że porównują film do Milczenia owiec.

Kod zła – pierwsze reakcje na nowy horror

Mary Beth McAndrews twierdzi, że film jest na tyle straszny, że bała się wejść do swojego pokoju hotelowego, zanim zapaliła światła. Nazywa Kod zła współczesnym Milczeniem owiec i chwali rolę Monroe, Cage’a, a także reżyserię Osgooda Perkinsa.

https://twitter.com/mbmcandrews/status/1788657211746681206

Matt Donato ze Slash Film uważa, że Kod zła to wyjątkowo ponury thriller, który korzysta z satanistycznych motywów. Film nie szczędzi brutalności na ekranie. Produkcja na długo pozostaje z widzem, stając się najlepszym dziełem Perkinsa.

https://twitter.com/DoNatoBomb/status/178867214739484689

Shannon McGrew z Nightmarish Conjurings z kolei przyznaje, że Kod zła jest filmem zaskakującym, pełnym niepokoju, który nie daje widzowi nawet sekundy wytchnienia. Recenzentka chwali także Alicię Witt za drugoplanową rolę.

https://twitter.com/shannon_mcgrew/status/1788655191262466479

Dolores Quintana pisząca dla Fangorii wskazuje, że jest to hipnotyzujący horror, który pochłania widza bez reszty. Przerażenie aż czuć w kościach, a obsada spisuje się bez zarzutów. Kod zła nazywa jednym z najlepszych filmów 2024 roku.

https://twitter.com/doloresquintana/status/1788679526899486741

Swoje zdanie wyraziła także Perri Nemiroff, dla której Kod zła jest ulubionym filmem Perkinsa. Krytyczka twierdzi, że zwiastuny odpowiednio zapowiadają film, który pełny jest tajemnic i wytrącających z równowagi momentów. Swoim klimatem ma przypominać Sinister z 2012 roku.

https://twitter.com/PNemiroff/status/1788732638737334756

Kod zła - o czym jest?

Lee Harker, utalentowana agentka FBI została przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy. Gdy śledztwo staje się coraz bardziej skomplikowane i odkryto okultystyczny dowód, Harker zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z bezlitosnym mordercą. Musi działać szybko, aby nie dopuścić do kolejnego morderstwa w rodzinie.

W obsadzie znaleźli się Maika Monroe, Nicolas Cage, Alicia Witt,oraz Blair Underwood.

Kod zła - premierę w Polsce wyznaczono na 12 lipca.