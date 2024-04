Co po Rebel Moon? Kolejny film Zacka Snydera będzie niespodzianką, a reżyser zejdzie na ziemię

materiały prasowe

Na horyzoncie jawi się już premiera Rebel Moon - część 2: Zadająca rany, która będzie miała miejsce już jutro, czyli 19 kwietnia 2024 roku. Chociaż pierwsza część nie przyjęła się dobrze ani wśród krytyków ani szerokiej publiczności, to liczby, przynajmniej zdaniem Zacka Snydera, były wystarczające i wysokie. Reżyser zaciera już ręce na potencjalną możliwość zrealizowania kolejnych pomysłów z kosmicznego uniwersum, a także wersji reżyserskich, ale zarazem przyznaje, że kolejny projekt będzie się różnić od tego, do czego publika mogła przywyknąć w jego przypadku.

Kolejny film Zacka Snydera będzie niespodzianką

Reżysera zapytano o wiele porzuconych projektów, o których wspominał w przeszłości, m.in. o jego wersję legendy o Królu Arturze, o film na temat Aleksandra Wielkiego, ale też Horse Latitudes, który opowiadałby o fotografie i żołnierzu w południowej Afryce. Co ciekawe, to właśnie ta ostatnia opcja najbardziej przemawia do reżysera. Sam wspomniał też o projekcie Illusions, który miałby być adaptacją książki Richarda Bacha, czyli Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah. Czy któryś z tych pomysłów będzie podłożem dla kolejnego filmu?

Illusions to też jeden z takich filmów. To może być jeden z nich, ale nie powiem dokładnie, bo chcę, żeby to była niespodzianka. Bardzo chciałbym zrobić coś, co nie będzie tylko wizualnie ekstrawaganckie, ale bardziej przyziemne. Horse Latitudes to przykład takiego filmu, który możemy pójść i nagrywać. Wiem, że to brzmi jak opis każdego filmu, ale takie Rebel Moon nie jest za darmo. Nie ma czego kręcić, dopóki tego nie wybudujesz. Miło byłoby nie musieć tego robić.

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - fabuła

Gdy buntownicy przygotowują się do walki z bezlitosnymi siłami Macierzy, zadzierzgują się trwałe więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy. [opis Netflixa]

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - premiera 19 kwietnia na Netflix.