Rebel Moon - powstanie trzecia część? Zack Snyder wskazuje, co widzowie muszą zrobić

fot. Netflix

Reklama

Już za kilka dni Rebel Moon - część 2: Zadająca rany będzie mieć premierę na Netflix. Ta epicka space opera była pomyślana jako dwuczęściowy film, ale reżyser Zack Snyder nie wykluczył możliwości powstania kolejnej odsłony.

W rozmowie z serwisem Collider Snyder powiedział, że trzecia część mogłaby dostać zielone światło od Netflixa, pod warunkiem, że widzowie aktywnie wesprą Rebel Moon. Żartobliwie zasugerował, co muszą zrobić.

Prawdopodobnie ogólnie wystarczyłoby podniesienie kciuka w górę.

Twórcy chodzi o wciśnięcie przycisku polubienia przy filmie, aby streamer mógł zliczyć pozytywne reakcje, co przekonałoby go do realizacji trzeciej części produkcji.

Gdyby powstał Rebel Moon 3 to ziściłyby się plany Snydera, który chciałby uczynić z filmów pełnoprawną franczyzę, obejmującą również komiks, krótkometrażową animację i grę wideo. Twórca już wcześniej sugerował, że chce nakręcić więcej niż dwa filmy i podobno trwają prace nad scenariuszem do trzeciej odsłony.

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - zdjęcia i plakaty

Rebel Moon: część 2 - Zadająca rany

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - fabuła

Gdy buntownicy przygotowują się do walki z bezlitosnymi siłami Macierzy, zadzierzgują się trwałe więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy. [opis Netflixa]

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - premiera 19 kwietnia na Netflix.