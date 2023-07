Koło czasu - plakat 2. sezonu. Co można na nim zobaczyć?

fot. Amazon Prime Video

Prime Video opublikowało oficjalny plakat, promujący 2. sezon serialu Koło czasu. Przedstawia on głównych bohaterów, którzy przygotowują się do bitwy. Na pierwszym planie można zobaczyć czarodziejkę Moirane Damodred graną przez Rosamund Pike.

Oprócz Pike, w obsadzie są również m.in. Joshua Stradowski, wcielający się w postać Randa Al'Thora , Marcus Rutherford jako Perrin Aybarra i Madeleine Madden, która gra Egwene Al'Vere.

W roli Matrima Cauthona wystąpi Barney Harris, natomiast Zoë Robine wcieli się w postać Nyaneve al'Meara'y.

Koło czasu - sezon 2

Koło czasu - 1. sezon

Serial Koło czasu od Prime Video to adaptacja serii powieści fantasy Roberta Jordana. Na sezon 1. składa się osiem odcinków trwających po godzinie. Sezon 1. inspirowany był głównie książką The Eye of the World, pierwszą z 14 głównych powieści z serii Jordana.

Koło czasu przedstawia Aes Sedai, członkinię tajemnego stowarzyszenia, która przybywa do miasta Two Rivers. Tam rekrutuje pięcioro młodych ludzi, którzy mają z nią podróżować. Jedną z tych osób jest Smok Odrodzony, którego przeznaczeniem jest powstrzymanie pierwotnego zła i uratowanie lub zniszczenie świata.

Premiera 2. sezonu Koła czasu jest zaplanowana na 1 września na Prime Video.