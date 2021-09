Koło czasu - serial Amazona. Premiera, obsada, szczegóły

fot. Amazon Prime Video

Koło czasu to serial Amazon, który powstał na podstawie serii książek fantasy autorstwa Roberta Jordana (dokończonej przez Brandona Sandersona po śmierci pisarza). Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków i będzie czerpać historię w większości z pierwszego tomu serii zatytułowanego Oko świata. Pojawią się też niektóre wątki z drugiego i trzeciego tomu, czyli z Wielkiego polowania i Smoka Odrodzonego. Niektóre wątki z pierwszej części będą mieć miejsce dopiero w 2. sezonie, który jest potwierdzony i obecnie trwają nad nim prace.

Według showrunnera Rafe'a Judkinsa dorośli będą mogli spokojnie oglądać Koło czasu z nastolatkami. Na platformie streamingowej serial oznaczony jest kategorią 16+ oraz "młodzi dorośli". Odcinki będą trwały około godziny.

Koło czasu - opis fabuły

Osadzone w świecie fantasy Koło czasu śledzi losy Moiraine (Pike), członkini niezwykle potężnej, żeńskiej organizacji zwanej Aes Sedai. Bohaterka przyjeżdża do miasteczka Two Rivers, skąd w towarzystwie pięciu młodych wieśniaków wyrusza w niebezpieczną podróż po całym świecie. Według przepowiedni jeden z nich ma być Smokiem Odrodzonym, który albo zniszczy, albo ocali ludzkość.

Koło czasu - obsada i twórcy

Showrunnerem serialu jest Rafe Judkins (Chuck, Agenci T.A.R.C.Z.Y.), który pełni też rolę producenta wykonawczego wraz z Rickiem Selvagem, Larrym Mondragonem, Tedem Fieldem, Mikem Weberem i Darrenem Lemke. Reżyserami poszczególnych odcinków są Uta Briesewitz, Wayne Yip i Salli Richardson-Whitfield. Za muzykę w serialu odpowiada Lorne Balfe, który znany jest choćby z serialu Mroczne materie.

W książkach cyklu Koło czasu pojawiają się dziesiątki bohaterów (według wyliczeń łączna liczba nazwanych postaci w powieści to 2782), którzy są istotni dla fabuły, dlatego nie dziwi, że obsada zawiera również pokaźną listę nazwisk. W serialu zagrają: Rosamund Pike (jako Moiraine), Josha Stradowski (Rand al'Thor), Marcus Rutherford (Perrin Aybara), Zoë Robins (Nynaeve), Barney Harris (Mat Cauthon), Madeleine Madden (Egwene Al'Vere), Daniel Henney (al'Lan Mandragoran), Michael McElhatton (Tam al'Thor), Álvaro Morte (Logain Ablar), Johann Myers (Padan Fain), Alexandre Willaume (Thom Merrilin), Sophie Okonedo (Siuan Sanche), Kae Alexander (Min Farshaw), Peter Franzén (Stepin), Clare Perkins (Kerene Nagashi), Miguel Alvarez (król Ghealdan), Naana Agyei Ampadu (Danya), Hammed Animashaun (Loial), Pasha Bocarie (Grinwell), Priyanka Bose (Alanna Mosvani), Lolita Chakrabarti (Marin al'Vere), Darren Clarke (Basel Gill), Kate Fleetwood (Liandrin Guirale), Jennifer Cheon Garcia (Leane Sharif), Stuart Graham (Geofram Bornhald), Juliet Howland (Natti Cauthon), Izuka Hoyle (Dana), Emmanuel Imani (Ihvon), Daryl McCormack (Aram), David Sterne (Cenn Buie).

fot. Amazon Prime Video

Koło czasu - jaki budżet?

Według raportów platforma streamingowa wydała około 91 mln dolarów na produkcję w Czechach. Nie dodano do tej kwoty kosztów związanych z postprodukcją, efektami specjalnymi, wynagrodzeniem zagranicznej obsady i ekipy filmowej. Zdjęcia do serialu odbywały się również w Chorwacji, Słowenii, Hiszpanii oraz na Teneryfie, co też nie wlicza się w powyższe wyliczenia. Szacuje się, że Amazon Prime Video przeznaczył na Koło czasu ponad 100 milionów dolarów.

Koło czasu - kiedy premiera?

Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na 19 listopada 2021 roku na platformie Amazon Prime Video.

Koło czasu - zwiastun, zdjęcia i plakat

2 września do sieci trafił oficjalny zwiastun Koła czasu. Jego analizę możecie przeczytać pod tym linkiem.

Koło czasu

Age of Legends - prequel Koła czasu

Powstanie filmowy prequel serii powieści fantasy Koło czasu. Zack Stentz, współscenarzysta filmów Thor i X-Men: Pierwsza klasa, napisze scenariusz projektu, który ma być pierwszą częścią trylogii. Akcja produkcji zostanie osadzona kilka tysiącleci przed wydarzeniami z książek, w futurystycznej utopii napędzanej magiczną siłą dzieloną przez mężczyzn i kobiety, znaną jako Jedyna Moc. Kiedy zło zostaje uwolnione na świecie, a ludzie używający Jedynej Mocy popadają w szaleństwo i niszczą większość planety, mała grupa kobiet jednoczy się pod Białą Wieżą i jest ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie.