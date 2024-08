Komedia Harold i Kumar powstała dzięki hollywoodzkiej gwieździe. Jego film MCU podbija kina

fot. materiały prasowe

O dwóch takich, co poszli w miasto, czyli pierwsza część komediowej franczyzy o Haroldzie i Kumarze, miała premierę w 2004 roku. Rolling Stone z okazji 20. urodzin tej produkcji opublikował obszerny artykuł o kulisach. Tam też producent Nathan Kahane zdradził, że ten film nigdy by nie powstał, gdyby nie... Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds uratował Harolda i Kumara.

Według opowieści wszystko zaczęło się przy wcześniejszym hicie Ryana Reynoldsa. Chodzi o komedię Wieczny student z 2002 roku. Kal Penn grający z nim w tym filmie, a także mający jedną z głównych ról w Haroldzie i Kumarze, zdradził, że wsparcie Reynlodsa doprowadziło do tego, że w tym zagrał. Podczas finałowego etapu castingu osoby decyzyjne wybierały pomiędzy nim i jakimś białym aktorem, który pomalował twarz na brązowo, by udawać studenta z Indii.

- Ryan mnie zapytał: "jak się czujesz w improwizacji?". Podczas tego ostatniego przesłuchania zaimprowizowaliśmy scenę i od tego momentu walczył o to, abym dostał rolę. Potem mi powiedział: "Kiedy dostaniesz pierwszą główną rolę, daj znać, zagram kogoś w małej rólce:. Kiedy pojawił się Harold i Kumar, a my rozmawialiśmy o cameo, zadzwoniłem do Ryana, a ten od razu się zgodził.

Dalej producent tłumaczy, że studio New Line nie było pewne projektu, bo zatrudnili w głównych rolach osoby kompletnie nieznane, czyli Kala Penna i Johna Cho. Chcieli więc, aby znaleźli trzech znanych aktorów do cameo, aby było to pełniejsze doświadczenie.

- Pamiętam, że dzwoniłem do agenta Ryana i pytam go: "to dojdzie do skutku?". Powiedział mi, że Ryan całkowicie jest za tym, ponieważ uwielbia Kala. Zapłaciliśmy mu 10 000 dolarów i dotrzymał słowa. Angaż Ryana sprawił, że studio dało nam zielone światło na realizację.

Kahane mówi, że obecnie prowadzą rozmowy o potencjalnej czwartej części. Na razie jednak decyzji nie podjęto.