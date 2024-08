Dlaczego jest tak mało komedii dla dorosłych? Vince Vaughn wskazuje powód: strach

materiały prasowe

Vince Vaughn to jeden z aktorów komediowych, który popularność zdobył głównie za sprawą produkcji z przełomu wieków, które nie gryzły się w język i oferowały czasem kontrowersyjną, czasem wulgarną rozrywkę. Grał m.in. w takich filmach jak: Polowanie na druhny, Old School: Niezaliczona czy Stażyści. Aktor pojawił się niedawno w programie Hot Ones, gdzie poruszono temat komedii wyłącznie dla dorosłych i tego, czy cieszą się one aktualnie popularnością.

Vince Vaughn o komediach dla dorosłych

Vince Vaughn stwierdził, że takie filmy robi się rzadziej w dzisiejszych czasach, ponieważ:

Producenci wykonawczy za dużo nad tym myślą. To szalone, bo dostajesz zasady jak w geometrii. A jak masz już pomysł lub koncept, to pytają o to, czy masz do tego jakąś markę. [...] Ludziom na wysokich stanowiskach bardziej zależy na tym, żeby nie zostać wyrzuconym niż stworzyć coś dobrego i wielkiego. I dlatego podążają za zasadami, które nie mają sensu. Ale dopóki to robią, to nie stracą pracy, bo zawsze mogą powiedzieć:

"Zobacz, zrobiłem film na bazie planszówki Payday. Co z tego, że film nie wyszedł? Nie możecie mnie wyrzucić."

Aktor wyraził jednak nadzieję, że nadejdzie odwilż w kwestii podobnych filmów:

Ludzie chcą się pośmiać. Wydaje mi się, że będzie tego więcej w przestrzeni filmowej i to prędzej niż później, moim zdaniem.