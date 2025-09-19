Crossover DC i Marvela wielkim hitem. "Dziecko" Lobo i Wolverine'a z epicką okładką

Fot. Marvel

Marvel ogłosił dodruk pierwszego numeru Deadpool/Batman po tym, jak komiks zniknął z półek. Wraz z nim pojawi się też alternatywna okładka autorstwa Ryana Stegmana, która przedstawia nową postać znaną jako Logo. Jak możecie się domyśleć po pseudonimie, bohater jest połączeniem Logana aka Wolverine'a i Lobo.

Deadpool/Batman #1 - nowa okładka

Deadpool/Batman to pierwszy od dawna crossover DC i Marvela. Jak widać, czytelnicy musieli się stęsknić za takim połączeniem, ponieważ premiera okazała się hitem i trzeba było zrobić dodruk. O czym opowiada fabuła komiksu? Wade Wilson dostał nowe zlecenie w Gotham. Na miejscu jednak porządku strzeże Batman. Z czasem okaże się, czy połączą siły, czy staną się wrogami.

Poniżej znajdziecie zdjęcie nowej grafiki z Logo, inne warianty okładek oraz plansze z komiksu Deadpool/Batman #1.

DEADPOOL/BATMAN #1 - okładka z dodruku przedstawiająca Logo

DC i Marvela planują kolejne crossovery

To z pewnością ciekawe połączenie – mroczny i poważny Batman oraz kojarzony z poczuciem humoru i przebijaniem czwartej ściany Deadpool. A to dopiero początek, bo DC i Marvel już planują kolejne crossovery. Są to kolejno: Daredevil i Green Arrow, Kapitan Ameryka i Wonder Woman, Rekin Jeff i Krypto, Rocket i Green Arrow oraz staruszek Logan i Batman.