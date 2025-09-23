Muzyka z serii Kingdom Come: Deliverance zawita do Wrocławia. Zapowiedziano koncert The Symphony of the Sword
The Symphony of the Sword to wydarzenie z pogranicza świata muzyki oraz gier. Będzie to koncert, w którego trakcie usłyszymy muzykę z dwóch części Kingdom Come: Deliverance.
15 lutego 2026 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się koncert The Symphony of the Sword. Będzie to okazja, by usłyszeć na żywo muzykę z gier Kingdom Come: Deliverance i Kingdom Come: Deliverance II. Termin wydarzenia nie jest przypadkowy – zbiega się z siódmą rocznicą premiery pierwszej części oraz pierwszą rocznicą debiutu kontynuacji.
Koncert poprowadzi Jan Valta, główny kompozytor ścieżki dźwiękowej do serii Kingdom Come: Deliverance. Na scenie towarzyszyć mu będą NFM Filharmonia Wrocławska, chór Medici Cantantes oraz zespół muzyki dawnej Veratus. Publiczność usłyszy zarówno spokojne, nastrojowe utwory towarzyszące eksploracji średniowiecznych Czech, jak i dynamiczne kompozycje znane ze scen bitewnych.
Ceny biletów na The Symphony of the Sword zaczynają się od 210,94 zł. Wydarzenie odbędzie się w ramach szóstej edycji Game Music Festival, organizowanego przez Fundację Game Music. Patronem medialnym wydarzenia jest naEKRANIE.pl.
Źródło: informacja prasowa
