Koniec PCLab.pl, redakcja dołączy do zespołu Komputerswiat.pl

Zdjęcie: PCLab

Serwis PCLab.pl ujrzał światło dzienne w 2002 roku i od tego czasu nieprzerwanie dostarczał czytelnikom dogłębne recenzje pecetów, laptopów, podzespołów czy akcesoriów komputerowych. Paweł Paczuski, dyrektor segmentu technologicznego w RASP na łamach Wirtualnemedia.pl poinformował opinię publiczną, że zarząd firmy podjął decyzję o zawieszeniu rozwoju portalu i zintegrowaniu go z redakcją Komputerswiat.pl.

RASP chce skupić się na rozwoju wyłącznie jednego serwisu z tej kategorii, aby zbudować najprężniej rozwijającą się markę technologiczną w sieci. W związku z tym cały zespół PCLab.pl zostanie wcielony do redakcji Komputerswiat.pl. Redaktor naczelny PCLab.pl, Arkadiusz Świostek, obejmie stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Komputerswiat.pl i nadal będzie pełnić funkcję szefa Laboratorium Testowego.

W imieniu całej redakcji chciałbym Wam podziękować za spędzony z nami cza s, za wspólne przeżywanie premier sprzętowych i najważniejszych wydarzeń technologicznych, za komentarze i uwagi – wiele z nich sprawiło, że mogliśmy tworzyć lepsze jakościowo i bardziej atrakcyjne treści. Choć żegnamy się z logo PCLab.pl to nadal będziemy tworzyć artykuły ─ takie jakie lubicie i jakie zwykle czytacie. Wróciliśmy już po kilku miesiącach pracy zdalnej do laboratorium i jesteśmy właśnie w trakcie testów procesorów, które niebawem zadebiutują na rynku. Mamy nadzieję, że każda osoba zainteresow ana taką tematyką znajdzie ją w serwisie Komputerswiat.p - oznajmił we wpisie pożegnalnym Arkadiusz Świostek.

Sama marka PCLab.pl nie zniknie całkowicie z rynku – RASP przeprowadza obecnie modernizację forum witryny, które zadebiutuje w nowej, odświeżonej osłonie. Firma liczy na to, że dzięki temu uda się zatrzymać na platformie społeczność, która stanowiła jeden z najważniejszych filarów dynamicznego rozwoju serwisu PCLab.pl