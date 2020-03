Red Notice - wstrzymano zdjęcia do filmu Netflixa z gwiazdorską obsadą. Przyczyną koronawirus

Red Notice to film akcji, do którego prawa po wielkiej batalii nabył Netflix. Jeszcze do niedawna widowisko miało przygotować Universal Pictures, ale w związku z niedopełnieniem pewnych punktów umowy scenariusz produkcji został przedstawiony streamingowemu gigantowi. Film miał być kręcony we Włoszech, niestety kraj został dotknięty epidemią koronawirusa, a to spowodowało odwołanie zdjęć. Netflix szuka właśnie miejsca zastępczego.

Fabuła filmu skupia się na agencie Interpolu, który ma za zadanie schwytać nieuchwytną złodziejkę dzieł sztuki. Według twórców projekt ma potencjał na stanie się dochodową franczyzą. Reżyserem i autorem scenariusza produkcji jest Rawson Marshall Thurber. Dwayne Johnson wcieli się we wspomnianego agenta Interpolu, Gal Gadot w najlepszą na świecie złodziejkę dzieł sztuki, a Ryan Reynolds w najlepszego na świecie oszusta.

Przypominamy, że studio Paramount postanowiło przesunąć w czasie zdjęcia do Mission: Impossible 7, CBS postanowiło natomiast przesunąć produkcję programu The Amazing Race ze względu na koronawirusa.

Red Notice - premiera filmu w 2021 roku.