Kos trafi na SkyShowtime. Platforma ogłosiła premiery na 2024 rok

SkyShowtime przedstawiło swoje filmowe i serialowe nowości na 2024 roku. Platforma zapewniła sobie prawa do streamingowego debiutu filmu Kos, który debiutował we wrześniu bieżącego roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie łącznie zdobył dziewięć nagród, w tym dla najlepszego filmu.

SkyShowtime – Kos w ofercie platformy

Reżyserem Kosa jest Paweł Maślona, twórca Ataku Paniki. Film opowiada historię Tadeusza „Kosa” Kościuszko (Jacek Braciak), który wiosną 1794 roku wraca do Polski, aby wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując nie tylko szlachtę, ale również chłopów. Towarzyszy mu przyjaciel i były niewolnik Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki, za którym został wydany list gończy, podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin (Robert Więckiewicz), który nie cofnie się przed niczym, aby schwytać polskiego generała, zanim ten wywoła rebelię, która przetoczy się przez cały kraj.

Podczas dzisiejszego panelu na Content London przedstawiciele SkyShowtime, CEO Monty Sarhan i Chief Content Officer Kai Finke, ogłosili, że Kos znalazł się na liście tytułów, które zadebiutują na platformie w przyszłym roku. Serwis nabył wyłącznie prawa do filmu, który trafi do biblioteki SkyShowtime po kinowej premierze. Historyczny dramat Pawła Maślony będzie dostępny wyłącznie dla użytkowników platformy w Polsce i stanie się pierwszym filmem oznaczonym jako SkyShowtime Exclusive. Serwis nabył prawa do produkcji od Viaplay Content Distribution.

SkyShowtime zaprezentuje także wyprodukowany przez Sky Studios serial limitowany Tatuażysta z Auschwitz na podstawie światowego bestsellera autorstwa Heather Morris. Ponadto w serwisie pojawi się szwedzki serial Veronika, The Curse, Ted oraz The Woman in the Wall. Nie zabraknie także dużych filmowych nowości, na czele z Asteroid City, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One i Psi Patrol: Wielki film.

