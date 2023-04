Kosmiczna załoga - będzie serial oparty na filmie z 1999 roku. Nowe informacje

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Paramount Television Studios po raz kolejny próbuje stworzyć serial Galaxy Quest oparty na filmie Kosmiczna załoga z 1999 roku. Projekt powstaje dla platformy Paramount+. Mark Johnson, producent filmu, będzie produkować. Na ten moment nie ma opracowanego konceptu, bo nie zatrudniono jeszcze scenarzystów. Rzecznicy Paramountu odmówili dziennikarzom komentarza.

Galaxy Quest - problematyczny serial

Paramount chce stworzyć serial Galaxy Quest od 8 lat. Przez ten czas były różne wizje. Pierwszą było, aby serial był kontynuacją z obsadą z filmu. Scenarzystą miał być Robert Gordon, a za kamerą miał stanąć reżyser filmu Dean Parisot. Nawet w 2015 roku projekt wówczas miał Amazon, ale w 2016 roku wszystko się rozpadło, gdy Alan Rickman zmarł, a jak wiemy, grał on jedną z głównych ról w filmie. Potem próbowano wymyślić nowe wizje, ale nic nie wychodziło.

Galaxy Quest to komedia science fiction nawiązująca do Star Treka. Bohaterami są aktorzy grający w fikcyjnej wersji tego serialu, którzy wplątują się w prawdziwą przygodę w kosmosie. Nie był to hit box office po premierze, ale obecnie jest on uważany za film kultowy.