Kraina Lovecrafta: skóra aktorki była celowo przyciemniona? HBO komentuje

materiały prasowe

Od emisji Kraina Lovecrafta na HBO minęło pięć miesięcy; produkcja spolaryzowała widownię, była szeroko dyskutowana i doczekała się kilku nominacji do nagród. W ostatnim czasie o serialu znów zrobiło się głośno za sprawą kontrowersji - chodzi mianowicie o pociemnienie skóry jednej ze statystek. HBO już skomentowało sprawę.

W nagraniu udostępnionym na TikToku aktorka Kelli Amirah twierdzi, że obsadzono ją do niewielkiej roli postaci z fotografii, na której miała być młodszą wersją starszej bohaterki. Będąc na planie mogła mieć własną przyczepę, robiono jej też makijaż w pobliżu niektórych gwiazd produkcji.

Niektórzy artyści w rozmowie między sobą stwierdzili, że Amirah wygląda "trochę jaśniej" niż aktorka, w której młodszą wersję miała się wcielić. Później Amirah zauważyła, że jej podkład robi się coraz ciemniejszy. Wcześniej nie miała pojęcia, że zamierzają to zrobić - twierdzi, że gdyby uprzedzili ją o swoich zamiarach, nie przyjęłaby tej pracy. Opowiedziała, że nie było żadnego przesłuchania, tylko zgłoszenie i rozmowa online, a wówczas nikt nie wspomniał, że jest "zbyt jasna". Kiedy pierwszy raz usłyszała, jak makijażyści o tym rozmawiają, pomyślała, że może chodzić im o jeden odcień, dodanie lekkiej opalenizny. A jednak jej makijaż stawał się coraz ciemniejszy. Podkreśliła: gdy to się działo, miałam w głowie wiele sprzecznych myśli: to jest złe. Dlaczego mnie zatrudnili? Czy powinnam coś powiedzieć? Jeśli tak, to co? Co się stanie, gdy to zrobię? Ile pieniędzy pójdzie w błoto, jeśli wstrzymam produkcję? Jakie będą konsekwencje?

Aktorka przyznała, że ostatecznie przemilczała sytuację: uciszyłam się i podjęłam pracę jak tchórz. Byłam samolubna i przejęta konsekwencjami, losem mojej kariery - bardziej niż zrobieniem tego, co właściwe. Podkreśla jednak, że gdyby dowiedziała się o tym wcześniej, z całą pewnością nie przyjęłaby tej pracy. Ostatecznie jednak na planie filmowym była "potulna i bierna": nie okazałam asertywności jako czarna kobieta w imieniu ciemniejszych ode mnie i za to przepraszam.

Zmiana odcienia skóry wampira czy kosmity NIE jest tym samym, co zmiana odcieni skóry czy rysów twarzy człowieka, którego od początku mogłeś lepiej dopasować podczas castingu. (...) Wolałabym już nie trafić na tamten plan, niż teraz znajdować się w tej pozycji. Zespół castingowy powinien był pracować trochę ciężej, by znaleźć ciemniejszą aktorkę o odpowiednich rysach twarzy, która przypominałaby starszą aktorkę. (...) Branża rozrywkowa musi działać lepiej. I ja również. Nie pokazałam się z dobrej strony i - raz jeszcze - przepraszam za to.

HBO skomentowało w oświadczeniu opublikowanym przez The Hollywood Reporter:

To nie powinno było się wydarzyć i podejmiemy kroki, aby w przyszłości podobna sytuacja nigdy się nie powtórzyła.