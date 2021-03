Nomadland z problemami w Chinach - Chloé Zhao w ogniu krytyki. To może odbić się na premierze Eternals

materiały prasowe

Nomadland wywołuje powszechny zachwyt, a jednak nie obyło się bez kontrowersji. Film otrzymał zgodę chińskich cenzorów (czyli wspieranej przez chińskie władze National Alliance of Arthouse Cinemas) na premierę 23 kwietnia 2021 roku, jednak w obecnej sytuacji jego debiut w tym kraju jest zagrożony w związku z nagonką na Chloé Zhao, która rozpętała się w ostatnim czasie. Gdy reżyserka otrzymała Złoty Glob za swój obraz (jako pierwsza Azjatka wyróżniona w tej kategorii), chińskie media wpadły w euforię i nazwały ją "dumą narodu". Euforia dość szybko ustąpiła miejsca oskarżeniom o zdradę, gdy dokopano się do wypowiedzi reżyserki sprzed lat.

W miniony piątek linki i odnośniki do filmu Zhao zaczęły znikać z chińskiego Internetu; terminarz emisji obrazu usunięto z głównych serwisów, które sprzedają bilety. Z Weibo (chiński odpowiednik Twittera) zniknął promocyjny profil filmu (wcześniej w kilka dni zebrał on niemal 90 milionów odsłon). Ocenzurowano również profile na WeChat i wiele innych.

Wszystko przez wywiad z 2013 roku. Zhoe powiedziała magazynowi Filmmaker, że wychowywała się "w miejscu, w którym kłamstwa są powszechne", dlatego też postanowiła zbuntować się przeciw własnej ojczyźnie. Dodała, że w USA czuje się outsiderką, nieograniczoną jednak przez historię i starożytną kulturę. Reżyserka wyemigrowała z Chin w wieku 15 lat; najpierw do Londynu, następnie do Los Angeles. Po skończeniu liceum studiowała nauki polityczne, z których uzyskała dyplom. Później studiowała produkcję filmową w New York University Tisch School of the Arts.

New York Times twierdzi, że film ostatecznie doczeka się chińskiej premiery, jednak zostanie pozbawiony jakiejkolwiek istotnej formy promocji i rozgłosu w związku z wzmagającymi się w kraju nacjonalistycznymi nastrojami.

Krytyka Zhao najprawdopodobniej odbije się negatywnie na chińskiej premierze nadchodzącego filmu MCU, Eternals, którego Zhao jest reżyserką.

Nomadland - premiera filmu w polskich kinach odbędzie się 19 marca.