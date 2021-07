Kraven Łowca - Jodie Turner-Smith może zagrać w filmie o przeciwniku Spider-Mana

fot. Channel Road Productions

Kraven Łowca to kolejny film na podstawie komiksu Marvela, nad którym pracuje Sony Pictures. W tytułowego bohatera wcieli się Aaron Taylor-Johnson, który znany jest z roli Quicksilvera z superprodukcji MCU Avengers: Czas Ultrona. Aktor zagrał również w komiksowej serii Kick-Ass oraz w Godzilli. Kraven jest jednym z najsłynniejszych wrogów Spider-Mana.

Trwają castingi do poszczególnych ról. Przeciwnikiem Kravena będzie Chameleon, ale jeszcze nie obsadzono żadnego aktora w tej roli. Według serwisu The Illuminerdi w filmie pojawi się postać Calypso, a studio chciałoby zatrudnić w tej roli Jodie Turner-Smith (Ostatni okręt, Anne Boleyn). Ta informacja nie została potwierdzona i nie wiadomo czy w ogóle są prowadzone rozmowy z aktorką.

W komiksach Calypso Ezili jest bezwzględną kapłanką voodoo, dzięki której Kraven zdobył swoje zdolności. Byli też kochankami. Calypso często podsycała nienawiść Łowcy do Spider-Mana, przekonując go, by nigdy nie tracił z oczu swojej ofiary.

Calypso

Producentami filmu Kraven Łowca są Avi Arad i Matt Tolmach. Za scenariusz odpowiadają Art Marcum, Matt Holloway oraz Richard Wenk. Reżyseruje J.C. Chandor.

Kraven Łowca - film trafi do kin w USA 13 stycznia 2023 roku.