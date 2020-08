Kraven the Hunter - reżyser filmu Marvela został wybrany. Nieoczekiwany wybór!

Źródło: Marvel

Według Deadline oraz Variety Sony Pictures wybrało reżysera filmu Kraven the Hunter o słynnym przeciwniku Spider-Mana. Kontrakt negocjuje J.C. Chandor, który wydaje się dość nieoczekiwanym kandydatem do takiego filmu. Znany jest on najbardziej z dobrze ocenianych filmów jak Chciwość, All is Lost, Rok przemocy oraz przeciętnego filmu Netflixa Potrójna granica. Nie nakręcił do tej pory żadnej wielkiej superprodukcji.

Matt Tolmach i Avi Arad są producentami tego projektu. Natomiast Richard Wenk (Bez litości) jest w trakcie pisania scenariusza.

Przypomnijmy, że Kraven Łowca tak naprawdę nazywa się Siergiej Krawinow i choć jest znany głównie jako wróg Spider-Man, w komiksach funkcjonował także jako antybohater (podobnie do Venoma). Jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci ze świata Pajączka.

Zobacz także:

Nie wyjawiono żadnych informacji o fabule, ani potencjalnej obsadzie. Projekt nie ma daty premiery.

Jest to kolejny z wielu projektów Sony Pictures opartych na komiksach Marvela. Ich plan na potencjalne uniwersum nie jest znany. Do tej pory ogłoszono Madame Webb, Venoma 2, Morbiusa oraz potencjalne przygody Spider-Woman.