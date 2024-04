Krew - dziś premiera 2. sezonu w Polsat Box Go. Co trzeba wiedzieć?

Reklama

Serial Krew, będący thrillerem psychologicznym, już dziś, tj. 5 kwietnia 2024 roku, powróci z 2. sezonem na łamy Polsat Box Go. Pierwszy odcinek pojawi się dziś, a kolejne co tydzień. Posiadanie pakietu Polsat Box Premium, który jest niezbędny do obejrzenia premierowego odcinka, pozwala też na nadrobienie całego pierwszego sezonu. Serial został wyprodukowany przez Polot Media, a jego reżyserem jest Marcin Ziębiński, który w przeszłości stworzył takie produkcje, jak Znaki, Dublerzy, Banksterzy oraz Komisarz Mama.

Krew - zwiastun 2. sezonu

Krew - zdjęcia i plakat

Krew, 2. sezon

Krew - co trzeba wiedzieć?

Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), po wyjściu z więzienia na wolność, próbuje poukładać swoje życie na nowo. Niestety czas spokoju nie trwa długo. Tym razem poważne kłopoty zawisną nad głową starszej córki, Alicji (Katarzyna Z. Michalska), która z pozoru jest wzorem idealnej żony i matki.

W obsadzie znajduje się: Katarzyna Z. Michalska, Ireneusz Czop, Kamil Kula, Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska, Piotr Trojan, Piotr Głowacki, Janusz Chabior, Vanessa Alexander i Malgorzata Foremniak.