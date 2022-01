Krime story. Love story - zwiastun polskiej komedii kryminalnej. Za sterami twórcy Procederu

fot. Mówi Serwis

Krime Story. Love story to komedia kryminalna inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce pod tym samym tytułem autorstwa znanego rapera Marcina "Kaliego" Gutkowskiego.

W obsadzie są Wiktoria Gąsiewska, Cezary Łukaszewicz, Michał Koterski, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Witkowski, Gabriela Muskała, Jan Frycz, Cezary Żak, Vienio oraz Adam Zdrójkowski.

Krime Story, Love Story - zwiastun

Krime Story, Love Story - o czym film?

Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny „skok”, który ustawi ich już na całe życie. „Życie” jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

Krime Story, Love Story - premiera 18 lutego 2022 roku w kinach.

