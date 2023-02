Król Lew - spin-off ze Skazą. Komiks pokaże nieznaną historię złoczyńcy Disneya

Fot. Disney

Powstanie spin-off ze Skazą z Króla Lwa. To jeden z najbardziej znanych złoczyńców Disneya, zły brat Mufasy i wujek Simby, który zaserwował wielu widzom mocne emocje przed ekranem. Teraz dzięki nowemu komiksowi od Dynamite Comics fani będą mieć okazję, by poznać nieopowiedziany do tej pory rozdział z jego historii. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Poniżej znajdziecie imponujące okładki do nowego komiksu ze Skazą z Króla Lwa, a także szczegółowe informacje o twórcach i fabule. Dajcie znać, co sądzicie.

Król Lew - spin-off ze Skazą

Komiks jest zatytułowany Disney Villains: Scar #1 i zadebiutuje za granicą w kwietniu 2023 roku. Scenarzystą jest Chuck Brown (Bitter Root, Aquamen), a za stronę graficzną odpowiada Trevor Fraley.

Disney Villains: Scar #1

Seria rozgrywa się w uniwersum Króla Lwa, pomiędzy wydarzeniami z oryginalnego filmu. W komiksie będziemy świadkami, jak Skaza po narodzeniu Simby zdaje sobie sprawę, że nigdy nie zostanie królem, a Lwią Skałą będzie rządził jego brat i siostrzeniec. W końcu trafi do tajemniczego szamana Rafiki.

Chęć władzy zaprowadzi Skazę w naprawdę mroczne rejony. Fani być może będą mieli szanse jednak dowiedzieć się, kto uważał, że może być lepszym królem niż Mufasa...