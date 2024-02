Królestwo Planety Małp - Owen Teague o graniu małpy. Co sprawiło mu największą trudność?

fot. Twentieth Century Fox

Królestwo Planety Małp w reżyserii Wesa Balla zabierze widzów w zupełnie nowy okres historii. Akcja będzie rozgrywać się 300 lat po Wojnie o planetę małp (2017), gdy Caesara już dawno nie ma, a w centrum historii znajduje się Noa. Ta postać, grana przez Owena Teague'a, to młoda małpa, która jest wewnętrznie skonfliktowana - szuka swojego miejsca w tym nowym i zmieniającym się świecie. Różni się od Caesara w sposobie mówienia, ponieważ bohater żyje w czasach, gdy małpy są znacznie bardziej rozwinięte.

Serwis ComicBook zapytał Teague'a, jakie było największe wyzwanie z wcielaniem się w tego bohatera. Przyznał, że sposób poruszania się był dla niego niemal naturalny. Nie uznał tego za coś dobrego, twierdząc, że po części mógłby być szympansem i najwyraźniej chodził jak małpa.

Ludzie mówili: "Wow, naprawdę weszło ci to w krew, co?". A ja na to: "Nie staram się tego robić. Tak po prostu chodzę". Ale z głosem było naprawdę ciężko przez Caesara, bo mówił w sposób, który sprawia wrażenie małpy próbującej mówić. Ma to sporo sensu. Przenieśmy się 300 lat w przyszłość, a te małpy naprawdę opanowały mowę do tego stopnia, że orangutan w filmie po prostu mówi jak zwykły facet.

Następnie aktor powiedział, że Noa jeszcze nie jest na takim poziomie mowy. Poszukiwał tego głosu, próbując nie naśladować ochrypłego Caesara. Teague używał własnego głosu, dodając trochę tej chrypy. Nadal starał się utrzymywać wysoki głos.

To było przerażające, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszeliśmy małpy mówiącej w ten sposób. Nie wiedziałem czy to zadziała, gdy otworzę usta a ludzie to usłyszą. Pomyśleliby, że to szaleństwo. Gdy Caesar mówi nie jest to dziwne, ponieważ on mówi w ten sposób. To samo tyczy się Kevina [Duranda], który gra Proximusa. Jego głos jest bardzo gardłowy. A mój taki nie jest, co moim zdaniem pasuje do tej postaci, choć jest też zupełnie nowym rodzajem małpy. To było trudne. Nie tylko znaleźć [ten głos], ale także czuć się z nim dobrze i zaufać potrzebie.

Królestwo Planety Małp - premiera 10 maja w kinach.