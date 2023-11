Królewna Śnieżka – szokujący budżet. Disney obawia się krytyki i chce naprawić film

fot. materiały prasowe

W ubiegłym tygodniu Disney zdecydował się opóźnić aktorski remake Śnieżki o cały rok. Oficjalnym powodem był przedłużający się strajk aktorów, ale według doniesień studio obawia się przyjęcia swojego filmu. Śnieżka stała się obiektem krytyki z wielu stron, a wypowiedzi głównej gwiazdy, Rachel Zegler, o zmianach w historii i roli księcia, przyniosły kolejne kontrowersje. Aby nieco uspokoić nastroje, Disney wypuścił pierwsze zdjęcie z filmu, na którym zaprezentowano siedmiu krasnoludków. Wbrew plotkom, postacie zostały stworzone komputerowo, co zmusiło Disneya do głębszego sięgnięcia do kieszeni. Według najnowszych informacji Śnieżka może być jednym z najdroższych filmów w historii.

Śnieżka - ogromny budżet filmu

Serwis Mail Online podał, że budżet Śnieżki wyniósł rzekomo 330 milionów dolarów. Czyniłoby to z nowego filmu Disneya dziewiątą najdroższą produkcję za Szybkimi i wściekłymi 10 z 340 mln dolarów. Jeżeli te dane o kosztach produkcji się potwierdzą, to będzie to drugi najdroższy film Disneya, nienależący do MCU i Gwiezdnych wojen, tuż za Piratami z Karaibów: Na nieznanych wodach, który kosztował 379 mln dolarów.

Anonimowy informator podał, że Disney nie może pozwolić sobie na katastrofę w przypadku Śnieżki, której porażka może wpłynąć na pracę nad przyszłymi aktorskimi remake’ami:

Disney musiał opóźnić Królewnę Śnieżkę, ponieważ wydał na nią fortunę, a jeśli będzie katastrofą finansową w box office, może w pojedynkę sparaliżować przyszłe remake'i i potencjalne kontynuacje Śnieżki, które zaplanowali.

Śnieżka - Disney chce naprawić film

Wytwórnia ma być również bardzo mocno wyczulona na krytykę wokół Śnieżki. Disney wciąż wierzy, że uda im się zrobić dobry film i będą nad nim pracować, aż nie osiągną swojego celu:

Muszą także pozbyć się negatywnych opinii od internetowych krytyków i chcą stworzyć świetny film. Dojść do punktu, w którym zrobią to dobrze. Zdali sobie sprawę, że muszą cały projekt jeszcze raz przemyśleć i dokonać niezbędnych zmian.

Studio przygląda się innym głośnym przypadkom aktorskich wersji znanych marek. Disney miał przeanalizować porażkę filmu Koty z 2019 roku, który uważany jest za jeden z najgorszych musicali, jaki kiedykolwiek powstał, a także pierwszej części Sonica. Szybkiego jak błyskawicy, w którym twórcy zmienili wygląd tytułowego bohatera po krytyce fanów maskotki Segi.

W tej chwili wokół filmu panuje burza, ale [dyrektorzy Disneya] oczekują zmian i spodziewają się, że wszystko się ułoży, przekraczając oczekiwania. Prace rozpoczynają się teraz. Musieli także opóźnić film, ponieważ nie tylko chcą go zrobić najlepiej, jak potrafią, ale są też te wszystkie gadżety i zabawki, które muszą dostosować, aby krasnoludki i reszta postaci wyglądały dokładnie tak samo jak w filmie.

Śnieżka zadebiutuje w kinach 21 marca 2025 roku.