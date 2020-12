Krudowie 2: Nowa Era - Ryan Reynolds reklamuje film animowany i... gin

fot. zrzut z wideo

Krudowie 2: Nowa Era to kontynuacja animacji z 2013 roku, która opowiada o losach rodziny żyjącej w epoce kamienia łupanego. W oryginalnej wersji tej animacji od DreamWorks Ryan Reynolds podkłada głos postaci o imieniu Guy. W USA film trafił do kin 25 listopada, a od 18 grudnia będzie dostępny na VOD.

Aktor na Twitterze podzielił się krótkim wideo, w którym zachęca do obejrzenia filmu animowanego, zaprzeczając, że to reklama alkoholu (Aviation American Gin, gzie posiada udziały). "Krudowie 2: Nowa Era to film rodzinny, a gin jest tylko dla mamusi i tatusia" - mówi przekornie Ryan Reynolds, chowając butelkę poza oko kamery i pokazując w zamian sok. Zabawną reklamę możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1339231595761336320

Ryan Reynolds w ostatnim czasie nie daje o sobie zapomnieć. Udostępnił już kilka zabawnych reklam, m.in. promując aplikację randkową, gdzie Szatan spotyka kobietę nazywającą się 2020. Reklamę stworzył za pośrednictwem swojej firmy producenckiej. Wpuścił też wideo w brzydkim swetrze oraz z Hugh Jackmanem, w którym zachęcają do pomocy chorym dzieciom w akcji charytatywnej SickKids.

Krudowie 2: Nowa Era - premiera animacji w Polsce zaplanowana jest na 30 kwietnia 2021 roku.