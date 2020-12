Mama Ryana Reynoldsa również żartuje sobie z Chrisa Hemswortha. Trwa zabawna akcja charytatywna

Źródło: materiały prasowe

Trwa AGBO Superhero League, akcja, w której wcielające się w superbohaterów gwiazdy (i nie tylko) zbierają pieniądze na cele charytatywne. W ramach internetowego cyklu rozmaite osoby związane z filmami superbohaterskimi nagrywają specjalne wideo, mające promować nietypową ligę fantasy football. Każdy z uczestników zabawy reprezentuje w jej ramach konkretną organizację charytatywną, która zostanie wsparta znaczną kwotą pieniężną po ewentualnej wygranej swojego przedstawiciela.

Teraz Ryan Reynolds namówił swoją mamę, Tammy Reynolds, do udziału w filmie, w którym czyta ona z przygotowanego przez syna skryptu: Chris Hemsworth jest najmniej lubianym przez wszystkim Australijczykiem. A dla przy pomnienia: Hugh Jackman nadal istnieje! A dalej jest znacznie ostrzej...

Całość kończy jednak słowami (również skierowanymi do Hemswortha): Przepraszam cię za mojego syna, Ryana. To moja wina. Źle go wychowałam. Uwielbiam cię w Wonder Woman!

Zobaczcie: