Kruk. Czorny woron nie śpi - pełny zwiastun. Kiedy premiera 2. sezonu?

fot. CANAL+

Kruk. Szepty słychać po zmroku był hitem CANAL+, więc zamówiono 2. sezon. W serialu Kruk. Czorny woron nie śpi powraca komisarz Adam Kruk (Michał Żurawski), który w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów i jednocześnie walczy o uzdrowienie duszy. CANAL+ oficjalnie odpowiedział na pytanie: kiedy premiera Kruka 2? Nastąpi ona 9 lipca 2021 roku w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ Premium.

W obsadzie nowej serii są Michał Żurawski, Leszek Lichota, Magdalena Koleśnik, Tomasz Włosok, Maria Sobocińska, Katarzyna Wajda, Eugeniusz Malinowski, Danuta Kierklo, Zbigniew Stryj i Hubert Miłkowski.

Za kamerą powraca reżyser pierwszej serii Maciej Pieprzyca. Tak komentuje nową historię.

- Pierwszy sezon koncertował się na zewnętrznym świecie bohatera, który determinował jego świat wewnętrzny. W sezonie drugim mamy sytuację dokładnie odwrotną. Walka dobra ze złem, która rozgrywa się w głowie Kruka, ma swoje zobrazowanie w świecie zewnętrznym. Problem głównego bohatera determinuje, jaka jest ta opowieść

Kruk. Czorny woron nie śpi - zwiastun

Kruk. Czorny woron nie śpi - o czym serial?

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.

Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.