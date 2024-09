fot. Lionsgate

Kruk połamał sobie skrzydła już przy debiucie w amerykańskim i ogólnoświatowym box office, gdy debiutując trafił dopiero na 8. miejsce w rankingu. W weekend otwarcia film Ruperta Sandersa zarobił zaledwie 4.6 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych. Przy budżecie wskazującym na 50 mln dolarów jest to fatalny wynik i jeden z najgorszych w 2024 roku. Film od początku borykał się z wieloma problemami i już pierwsze zwiastuny nie nastrajały pozytywnie. Co gorsza osoby odpowiedzialne za oryginalny film z Brandonem Lee również krytykowały nadchodzące widowisko.

W trakcie drugiego weekendu Kruk poradził sobie jeszcze gorzej. Z miejsca ósmego spadł na jedenaste. Do swojego dorobku w amerykańskim box office dodał tylko 1.8 mln dolarów. Na ten moment jego ogólnoświatowy wynik wynosi 13.2 mln dolarów. 22% pozytywnych opinii od krytyków musiało mieć wpływ na to, że dużo osób zdecydowało się nie dać szansy produkcji z Billem Skarsgardem w roli głównej. Co ciekawe ci, którzy na film się wybrali, oceniali go już pozytywniej. Widownia w serwisie Rotten Tomatoes wystawiła 65% pozytywnych recenzji.

Fakty i ciekawostki o filmie Kruk z 1994 roku

Mało brakowało, a w Erica Dravena wcielałby się ktoś inny. Producenci początkowo chcieli, by w tej roli wystąpił Charlie Sexton, gwiazdor rocka z Texasu.