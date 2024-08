Reżyser oryginalnego filmu Kruk wyśmiewa remake. Jest bezlitosny dla nowej wersji

fot. Lionsgate

Remake Kruka z Billem Skarsgardem mało kogo obchodzi. Pomijając już fakt, że film zebrał fatalne recenzje i w Rotten Tomatoes posiada zaledwie 19% pozytywnych opinii od krytyków, to również sami widzowie nie byli zainteresowani tą produkcją. Chociaż konkurencja nie była zbyt duża, to w premierowy weekend produkcja zarobiła zaledwie 4,6 mln dolarów, co wystarczyło na zajęcie dopiero ósmego miejsca w amerykańskim box office. To właśnie z bardzo niskich zarobków postanowił zażartować Alex Proyas, reżyser oryginalnego Kruka z 1994 roku.

Kruk - reżyser oryginału wyśmiewa słabe wyniki finansowe remake'u

Proyas na swoim Facebooku opublikował kilka komentarzy, które uderzają w nową wersję filmu:

Wow. Istna rzeźnia w box office.

Myślałem, że remake to cyniczna chęć wyłudzenia pieniędzy. Wygląda na to, że nie zarobi zbyt wiele pieniędzy.

Reżyser zamieścił także mem z informacją, że dzisiejszy dzień jest oznaczony jako bezpieczny przed obejrzeniem Kruka z 2024 roku. Wszystkie te komentarze można odebrać również w żartobliwy sposób, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że Proyas czerpie satysfakcję z kiepskiej formy remake’u Kruka w kinach.

Kruk

Kruk – fabuła i obsada

Bohaterem oryginału jest muzyk Eric Draven, który ginie próbując ratować swoją narzeczoną przed zbirami, którzy ich napadli. Niestety kobieta również umiera. Rok po tych wydarzeniach Eric zostaje wskrzeszony przez tajemniczego kruka. Nie jest ani żywy, ani martwy, a tytułowy ptak jest jego łącznikiem ze światem. Bohater postanawia brutalnie zemścić się na osobach, które sprowadziły na niego piekło.

Film wyreżyserował Rupert Sanders, który ma na koncie takie produkcje, jak Królewna Śnieżka i Łowca, Ghost in the Shell i Fundacja. W obsadzie oprócz Skarsgårda znaleźli się FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, Sami Bouajila oraz Jordan Bolger.