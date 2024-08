Przyczyny porażki nowego Kruka. Jak film z Billem Skarsgardem połamał sobie skrzydła?

fot. Lionsgate

Reklama

O remake'u legendarnego Kruka było głośno już od wielu lat. Projekt, nim trafił na wielki ekran, przeszedł przez wiele problemów. Nie każdy wierzył w to, że uda się go wyprodukować. Ostatecznie film Ruperta Sandersa z Billem Skarsgardem pojawił się w kinach, ale widownia wolałaby o tym raczej zapomnieć. W weekend otwarcia kosztująca 50 mln dolarów produkcja zarobiła zaledwie 4.6 mln w Ameryce Północnej. To fatalny wynik, który zwiastuje klapę finansową. Dla porównania oryginalny Kruk z Brandonem Lee zarobił w ogólnoświatowym box office 50.7 mln przy budżecie wynoszącym 23 mln dolarów. Trzeba tu wziąć poprawkę na inflację oraz obecne ceny biletów - wówczas Kruk z 1994 roku może poszczycić się zarobkiem w okolicach 152.9 mln dolarów.

Deadline wzięło na tapet ostatni film Ruperta Sandersa i postanowiło przyjrzeć się przyczynom porażki.

Jak film z Billem Skarsgardem połamał sobie skrzydła?

Filmowi mogły zaszkodzić czwartkowe pokazy przedpremierowe. Chodzi oczywiście o to, że produkcję obejrzało wówczas sporo osób, które od razu odradziło robienie tego innym. Lionsgate nie straci jednak wiele na Kruku. Prawa do dystrybucji kinowej w Stanach kosztowały 10 mln dolarów. Z kolei na marketing przeznaczono kolejne 15 mln dolarów. Porażka jest nieunikniona, ale będzie niższa od Borderlands, które ma przynieść 30 mln strat.

Deadline uważa, że powrót do marki był po prostu złym pomysłem, czego dowodem są kontynuacje Kruka z przeszłości. Żadna z nich nie osiągnęła krytycznego ani komercyjnego sukcesu. Na dodatek film przeszedł drogę przez mękę. W trakcie produkcji przewinęło się przez niego wielu aktorów i reżyserów. Można wymienić m.in. Bradleya Coopera, Marka Wahlberga, Channinga Tatuma, Ryana Goslinga, Jacka Hustona, Luke'a Evansa, Alexandra Skarsgårda czy Jason Momoę.

Rupert Sanders zajął się produkcją dopiero w pierwszej połowie 2022 roku. W lipcu tamtego roku wkroczył na plan. Problem w tym, że reżyser rzekomo nie odbył jakiegokolwiek spotkania twarzą w twarz z producentami. Powody takiego obrotu spraw nie są znane.

Warto też sobie przypomnieć moment, w którym opublikowano pierwszy zwiastun nowego Kruka. Wówczas w sieci pojawiła się ogromna ilość krytyki nowego dzieła Ruperta Sandersa. Mimo tego zainteresowanie filmem według badań analityków było o 45% mniejsze niż większości produkcji z gatunku akcji lub horroru. Jeśli interakcje w sieci już były, to były one negatywne.

Co było przyczyną porażki Kruka Waszym zdaniem?

Fakty i ciekawostki o filmie Kruk z 1994 roku

Mało brakowało, a w Erica Dravena wcielałby się ktoś inny. Producenci początkowo chcieli, by w tej roli wystąpił Charlie Sexton, gwiazdor rocka z Texasu.