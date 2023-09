Kruk - to może być powiew świeżego powietrza. Producent zapowiada "antymarvelowski" film

fot. materiały prasowe

Niedawno ogłoszono, że Lionsgate pracuje nad nową adaptacją komiksu Kruk autorstwa Jamesa O'Barr'sa. Pressman Film jest jedną z firm, zajmujących się produkcją filmu. Jej właściciel, Sam Pressman, w końcu opowiedział coś więcej o projekcie, reklamując go jako "antymarvelowski". Jego komentarz możecie zobaczyć poniżej.

Kruk - to będzie "antymarvelowski" film?

Kruk był centralną i integralną częścią naszej firmy. Jestem naprawdę dumny z poczynionych postępów i wykonanej pracy. Myślę, że film naprawdę zachwyci publiczność. Nasi partnerzy chcą podejść do tego bardzo kompleksowo, niezależnie od tego, czy byłaby to gra wideo, serial animowany czy całe uniwersum, jest to ogromne dziedzictwo, które może wykraczać poza pojedynczą historię.

Wreszcie dotarliśmy do punktu, w którym mamy okazję zbadać inne możliwości, ponieważ to taki wyjątkowy tytuł [...] To nie film Marvela - w pewnym sensie to antymarvelowski film. Pokładam duże nadzieje w tym tytule i naprawdę podoba się to, co robi z nim producentka Molly Hassell, nie wspominając o Rupercie Sandersie, który jest prawdziwym wizjonerem.

Kruk - co wiemy o reboocie?

Jest już jedna adaptacja komiksu. Jest zatytułowana Kruk i pochodzi 1994 roku. Wyreżyserował ją Alex Proyas i zebrała bardzo dobre recenzje wśród publiczności. Za kamerą nowej wersji stanie za to Rupert Sanders, a główną rolę zagra Bill Skarsgård. Aktor wcieli się w zamordowanego mężczyznę, który powróci na Ziemię, by pomścić śmierć swojej ukochanej.