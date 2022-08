Kruk - Danny Huston dołącza do rebootu filmu

źródło: The Weinstein Company

Kruk to reboot filmu z 1994 roku, oparty na kultowym już komiksie autorstwa Jamesa O'Barra, opublikowanego w 1989 roku. Danny Huston dołączył do obsady projektu. Wcześniej ogłoszono, że w głównej roli w produkcji wystąpi Bill Skarsgård. Szczegóły roli aktora są trzymane w tajemnicy.

Zdjęcia do projektu trwają już od kilku tygodni w Czechach. Za kamerą stoi Rupert Sanders. Zach Baylin napisał scenariusz projektu. Reboot Kruka to film, który borykał się z ogromnymi problemami. O jego powstaniu słyszeliśmy bowiem od 2008 roku, a na przestrzeni lat kilka razy zmieniało się stanowisko reżysera i głównej gwiazdy. Wcześniej z główną rolą byli związani już między innymi Jason Momoa, Luke Evans oraz Bradley Cooper. Natomiast do nakręcenia byli zatrudniani tacy twórcy jak Corin Hardy czy F. Javier Gutierrez.

Kruk - o czym film?

Bohaterem komiksowego oryginału jest muzyk Eric Draven, który ginie próbując ratować swoją narzeczoną przed zbirami, którzy ich napadli. Niestety kobieta również umiera. Rok po tych wydarzeniach Eric zostaje wskrzeszony przez tajemniczego kruka. Nie jest ani żywy, ani martwy, a tytułowy ptak jest jego łącznikiem ze światem. Bohater postanawia brutalnie zemścić się na osobach, które sprowadziły na niego piekło.