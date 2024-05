Krysten Ritter w MCU? Aktorka o spekulacjach na podstawie postów na Instagramie

fot. Netflix

Krysten Ritter co jakiś wrzuca coś na Instagrama, co powoduje, że fani interpretują to jako związek z jej powrotem do MCU. Jednym z takich postów było ubranie się w koszulkę "Save Our Souls", którą Jessica Jones nosiła w serialu Marvel’s Jessica Jones tworzonym wówczas dla Netflixa. Teraz aktorka w rozmowie z Colliderem odniosła się do tego zamieszania.

Krysten Ritter jako Jessica Jones w MCU?

Dziennikarz Collidera spytał wprost: czy zdawała sobie sprawę, jaką falę spekulacji odnośnie powrotu jej osoby do MCU taki post może wywołać.

- Nie, nie myślałam o tym. Mam tę koszulkę i jest ona świetna. Noszę ją, bo jest jedną z moich ulubionych. Wtedy pomyślałam sobie: "Urocza! Ciekawe, czy ktoś rozpozna koszulkę?". Zauważyłam jakie reakcje ona wywołała. To było zabawne.

Krysten Ritter docenia fanów, ich wsparcie i oczekiwanie jej powrotu do roli Jessiki Jones.

- To zabawne, że jedna niewinna story na Instagramie z moją uroczą koszulkę, którą uwielbiam, wywołała takie reakcje.

Według plotek Krysten Ritter ma wrócić do roli w MCU. Do tej pory z seriali Netflixa powrócili Vincent D'Onofrio (Kingpin), Charlie Cox (Daredevil) oraz Jon Bernthal (Punisher). Na razie nie wiadomo, kiedy i w jakim projekcie możemy ją zobaczyć.