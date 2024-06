Krytycy ocenili 3. sezon The Bear. Pyszne danie z kilkoma brakującymi składnikami

fot. FX

Na 3. sezon The Bear czeka wiele osób. Produkcja FX podbiła telewizję już w momencie premiery 1. sezonu, który to w serwisie Rotten Tomatoes nadal cieszy się idealnym wynikiem 100% pochlebnych opinii od krytyków. Na taki sam sukces wydawał się skazany 2. sezon, ale jedna negatywna recenzja zrujnowała doskonały wynik i opuściła go do 99%.

3. sezon The Bear debiutuje z najgorszym w serii wynikiem, który w momencie pisania tego tekstu wynosi 94%. Jest to nadal fantastyczny wynik, ale jednak niższy od poprzednich serii, co potwierdza się w recenzjach krytyków, którzy mieli już okazję obejrzeć produkcję FX.

The Bear - recenzje krytyków

Wśród krytyków panuje konsensus, że 3. sezon The Bear jest nadal jedną z najlepszych produkcji w telewizji, która przypadnie do gustu wszystkim tym, którym spodobało się to, co widzieli dotychczas od twórców tego serialu. Zauważają jednak, że formuła zaczyna powoli ulegać wyczerpaniu i serialowi zagraża nuda w prognozie długoterminowej. Na razie jednak nadal można się cieszyć nietuzinkowym miksem powagi i dramatycznych wątków oraz komedii.

Nawet najbardziej pochlebnie wypowiadający się krytycy zauważają jednak, że The Bear nie posiada już tego elementu zaskoczenia i poczucia świeżości, co poprzednio. Przypominają też, że to, że 3. sezonowi nie udaje się dosięgnąć do poprzednich, to nie oznacza, że jest zły. Po prostu poprzednie serie były jednymi z najlepszych w telewizji i dlatego kontrast teraz może wydawać się większy. Większość zgodnie uznaje, że jest to nadal jedna z najlepszych produkcji, którą można obejrzeć.

W negatywnych recenzjach, a na ten moment są trzy, krytycy wymieniają następujące wady:

Koncepcja serialu nie została rozwinięta na tyle, żeby teraz pokazywać rzeczy dziejące się na drugim planie. Z kolei twórca jest bardziej zainteresowany popisywaniem się możliwościami technicznymi niż stworzeniem ciekawej fabuły.

3. sezon The Bear wydaje się przydługim eksperymentem, który nigdy nie dochodzi do konkluzji.

Produkcji brakuje tego czegoś, co sprawiło, że poprzednie oglądało się z poczuciem świeżości i zaciekawienia.

O tym, że brakuje niektórych składników w pysznym daniu, jakim jest The Bear, piszą również krytycy, którzy uznali produkcję za "świeżą". Krytycy dzielą się w tej kwestii na dwa obozy, a więc zwolenników 3. sezonu, który uważają go za najlepszy dotychczas oraz tych, którzy twierdzą, że produkcja utraciła pierwiastek niezwykłości i nie jest tak dobra jak poprzednie, choć nadal stoi na bardzo wysokim poziomie.

Na własnej skórze będzie można się o tym przekonać już od 17 lipca na Disney+.