Doctor Strange - Benedict Cumberbatch odwiedza sklep z komiksami w stroju bohatera [WIDEO]

fot. Marvel

Kiedy na początku 2016 roku na Manhattanie w Nowym Jorku odbywały się zdjęcia do filmu Doktor Strange reżyser widowiska Scott Derrickson zachęcił gwiazdę projektu, Benedicta Cumberbatcha, aby ten udał się w kostiumie tytułowego bohatera do sklepu z komiksami. Teraz twórca zamieścił w sieci wideo z tego momentu. Aktor rozmawia w nim ze sprzedawcami, a na odchodne rzuca, że jeśli film okaże się klapą w box office to mógłby wrócić i zacząć pracę w tym sklepie. Wideo jest dostępne poniżej.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1287922036258398208

Dla przypomnienia film to opowieść o neurochirurgu Stephenie Strange’u, który po groźnym wypadku samochodowym odkrywa tajemniczy świat magii i równoległych wymiarów. Tak zostaje znanym z komiksów Marvela bohaterem, którego zadaniem jest chronić bezpieczeństwa Ziemi i Kamienia Czasu.